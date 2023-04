População da Índia ultrapassará a da China em 2,9 milhões em meados de 2023

Os indicadores demográficos do “Relatório sobre o estado da população mundial 2023” do Fundo da População das Nações Unidas mostram que a Índia terá uma população estimada de 1.428,6 milhões de habitantes, em comparação com os 1.425,7 milhões da China.

O centro World Population Review, que estima em tempo real as projeções de crescimento populacional, indicou hoje a Índia ultrapassou a barreira dos 1.426 milhões, cerca de 400.000 habitantes a mais do que a China.

A organização previu inicialmente que tal acontecesse em meados de abril, apesar de não haver recenseamento populacional na Índia desde 2011, o que dificulta a precisão das projeções.

Os censos populacionais na Índia, realizados a cada 10 anos, foram adiados em 2021 devido à pandemia da covid-19, com nova data prevista para 2024.

Em 2021, a população chinesa aumentou em 480 mil pessoas, o menor número desde 1962, o que coloca o país à beira do crescimento negativo.

A taxa de fertilidade do gigante asiático caiu abaixo do nível de reposição de 2,1 em 1992 e, em 2020, fixou-se em 1,3.

A Comissão Nacional de Saúde da China confirmou no verão passado que a população do país, o mais populoso do mundo, com cerca de 1,4 mil milhões de habitantes, terá um crescimento negativo antes de 2025.

Segundo estimativas da ONU, a Índia continuará com um crescimento populacional positivo nas próximas décadas, atingindo um máximo de 1.700 milhões em 2064.