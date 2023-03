Ponta Delgada com programa inovador para apoiar rendas comerciais

A medida foi avançada pela autarca à saída da cerimónia de inauguração do espaço ‘Crescer com Sabor’, o primeiro centro de nutrição materno-infantil a abrir portas na cidade de Ponta Delgada e na Região Autónoma dos Açores.

“O apoio financeiro a atribuir ao abrigo do Regulamento de Apoio ao Arrendamento Para Fins Habitacionais corresponde a um valor de 50% da renda mensal, até ao limite de 500 euros por mês e a um teto máximo de seis mil euros por ano”, esclareceu Cristina Canto Tavares, indicando que podem beneficiar da comparticipação financeira “todos os estabelecimentos de comércio e serviços que tenham atividade iniciada no concelho de Ponta Delgada até 6 meses antes da data da apresentação da candidatura ao apoio”.

A abertura do período de candidaturas ao apoio está prevista para o segundo semestre deste ano e, conforme sublinhou a Vereadora Executiva, trata-se de mais uma medida lançada pelo Município que “vem beneficiar os empresários e comerciantes com atividade já aberta no concelho, atrair o empreendedorismo jovem, e incentivar a abertura de novos negócios na área do comércio e dos serviços em Ponta Delgada”.

Cristina Canto Tavares não quis, entretanto, deixar de saudar a fixação do centro de nutrição materno-infantil ‘Crescer com Sabor’ no concelho de Ponta Delgada, assim como “o espírito empreendedor” da proprietária e nutricionista Lia Fialho Correia.

“Esta é uma área que pode ter um papel preponderante para que se possam reverter alguns dos indicadores de consumo alimentar que ainda preocupam os Açores. É bom ver este investimento pioneiro acontecer aqui e por iniciativa de uma jovem que encontrou em Ponta Delgada, sua terra-natal, a cidade certa para dar seguimento ao seu espírito de missão”.

A Vereadora, que tem a seu cargo os pelouros do Planeamento Intergeracional e da Inovação, Empreendedorismo e Tecnologias de Informação, lembrou igualmente que também o Plano Municipal da Juventude em curso contempla várias ações estratégicas para potenciar o empreendedorismo e a criação do próprio emprego pelos jovens.