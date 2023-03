O vice-presidente da CâmaraMunicipal dePonta Delgada (CMPD) anunciou que a Gala do Desporto promovida pela autarquia vai focar-se este ano no desporto adaptado.

Exemplo disso são as nomeações do Clube Desportivo Santa Clara (CDSC) para o prémio Equipa do Ano e de Paulo Borges, técnico dessa equipa, para o troféu de Treinador do Ano. Ricardo Botelho, técnico do União Sportiva, e Nilton Silva, do Arrifes Kickboxing Clube, são os outros nomeados.

Os prémios destinam-se a premiar as instituições que se evidenciaram pelo mérito desportivo ao longo do ano de 2022 e da temporada desportiva 2022/23.

A concorrer com o conjunto do CDSC de futsal adaptado está a equipa de futebol profissional da Santa Clara Açores - Futebol SAD, que em 2022 não perdeu qualquer jogo em casa durante a época passada, numa segunda volta em que sob o comando técnico de Mário Silva apenas perdeu nos redutos de FCPorto, Sporting e Benfica, terminando no sétimo lugar da ILiga, a segunda melhor classificação de sempre.



Também o Clube de Atividades Gímnicas de Ponta Delgada concorre pelo prémio, graças às conquistas arrebatadas em provas nacionais e à presença de atletas em provas internacionais, casos de Rui Cansado (quinto no Campeonato do Mundo) e Tiago Pinheiro (primeiro em juniores).

Para o troféu Atleta Masculino do Ano os nomeados são Abel Carreiro (Enduro/Motocrosse), Gonçalo Rodrigues (Motonáutica) e Luís Rego (Automobilismo).

Inês Bettencourt(Basquetebol), Kátia Silva (Voleibol) e Ivete Rodrigues (Golfe)concorrem pelo prémio deAtletaFeminino, numa gala que premeia ainda a Jovem Promessa do Ano, o Dirigente do Ano, Clube/Associação do Ano e o Atleta de Desporto Adaptado do Ano.