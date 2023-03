Pleno de derrotas açorianas na ronda 20 da Série D

O desaire mais surpreendente foi a do Rabo de Peixe, no Pinhal Novo, frente ao ‘renascido’ Oriental Dragon, equipa que somou a quarta vitória consecutiva no campeonato.



O conjunto agora orientado por António Pereira venceu por 3-0 os pescadores de Hélio Oliveira graças a uma entrada muito forte. Aos 23 minutos os locais já venciam por 2-0, graças a um bis do médio Bruno Figueiredo.



O Rabo de Peixe tentou reagir, mas acabaria por sofrer o terceiro golo já em período de compensação, da autoria de Nico (90+5’).



A terceira derrota consecutiva dos micaelenses, a quinta no campeonato, custou a queda de duas posições, ocupando agora o Rabo de Peixe o quarto posto, com 35 pontos, estando a três de distância do Lusitano, segundo, e a seis do líder, o Atlético.



A equipa da Tapadinha saiu vitoriosa na deslocação á ilha Terceira onde quebrou o bom momento do Praiense, ao vencer por duas bolas a zero.



Hugo Ventosa, aos 7’, e Tiago Rosário, aos 65’, anotaram os golos dos alcantarenses que somaram o 12.º triunfo na prova. O Praiense, que perdeu pela sétima vez, continua em zona de despromoção, no 10.º lugar com 25 pontos, a dois dos lugares de manutenção.



O Angrense averbou a 12.ª derrota na competição e j+á está a 11 de distância dos lugares de manutenção, quando já só restam disputar 18 pontos (seis jornadas). O desaire foi na Vidigueira, frente ao Vasco da Gama, por 1-0, permanecendo a equipa de Nuno Janeiro no 13.º e penúltimo lugar com 16 pontos conquistados.