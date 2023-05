Plantel campeão chegou ao Marquês às 01:20

Palco habitual das festas 'encarnadas', o Marquês de Pombal começou a receber adeptos dos 'encarnados' ainda antes do final do encontro com o Santa Clara (3-0), que ditou a conquista do 38.º título do Benfica.

Ainda à porta do Estádio da Luz eram centenas de adeptos que saudaram os autocarros com os seus 'heróis', com tochas e fogo de artifício.

Durante o caminho os autocarros foram sendo acompanhados por muitos adeptos, em especial na aproximação ao Marquês de Pombal, em que eram centenas as pessoas ao lado dos jogadores.

Com um palco montado no topo do Marquês de Pombal, eram milhares os adeptos que esperavam desde o fim do encontro disputado no Estádio da Luz a equipa para festejar um título que fugiu nas últimas três temporadas.

O Benfica sagrou-se no sábado campeão português de futebol pela 38.ª vez, depois de vencer em casa o lanterna-vermelha Santa Clara, por 3-0, em jogo da 34.ª e última jornada da I Liga portuguesa.

A precisar de um triunfo para assegurar matematicamente o título, o Benfica marcou por Gonçalo Ramos (07 minutos), Rafa (28) e Grimaldo (60), de penálti.

Após uma 'seca' de três temporadas, os 'encarnados' voltaram a festejar um título nacional, terminando a I Liga com 87 pontos, mais dois do que o FC Porto.