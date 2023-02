Pimenta e Dongmo distinguidos como atletas do ano na Gala do Desporto

Fernando Pimenta, que se sagrou campeão do mundo em K1 maratona short race e K2 maratona e campeão europeu em K1 5.000 metros, superiorizou-se a Pedro Pichardo (triplo salto), Neemias Queta (basquetebol), Zicky Té (futsal) e Gustavo Ribeiro (skate).

“É o prémio da resiliência para mim. São mais de 10 anos em que estou nomeado e, este ano, consegui vencer, ao lado de grandes nomes do nosso desporto. É um grande orgulho, agradeço a todos que me incentivam e apoiam no dia a dia e apelo a todas as entidades que nos apoiem”, sublinhou o canoísta do Benfica em vídeo, diretamente da Colômbia.

Já a sportinguista Auriol Dongmo, que também não marcou presença no Salão Preto e Prata do Casino Estoril, em Lisboa, venceu depois de um ano em que foi campeã do mundo em pista coberta e medalha de prata nos Europeus, no lançamento do peso, perante as finalistas Teresa Portela (canoagem), Maria Martins (ciclismo), Joana Santos (judo) e Marta Paço (surf).

Nesta edição da Gala do Desporto, não houve nenhuma modalidade a arrebatar mais do que um galardão, mas Jorge Braz repetiu a distinção do último ano, na categoria de treinador do ano, após levar a seleção de futsal à conquista do bicampeonato europeu.

“É muito especial receber, pela segunda vez, este prémio. Partilho com os treinadores fantásticos que estavam nomeados e que representam a excelência do processo de treino e competição em Portugal, com a Federação Portuguesa de Futebol e sobretudo com a minha equipa técnica. Dedico-o à minha esposa e filha”, expressou o treinador.

Jorge Braz bateu a concorrência de Jorge Fundora (atletismo), Hélio Lucas (canoagem), Gabriel Mendes (ciclismo) e Abel Ferreira (futebol), enquanto o nadador Diogo Ribeiro, campeão mundial de juniores em 50 metros livres, 50 e 100 metros mariposa, levou a melhor sobre Francisco Costa (andebol), Beatriz Fernandes (canoagem), Nuno Mendes (futebol) e Fábia Conceição (judo) na categoria que premeia a jovem promessa do ano.

“Agradeço este prémio. Não é só meu, mas de todos os meus colegas que treinam no dia a dia comigo, os meus treinadores e todo o ‘staff’”, disse o nadador do Benfica, que lamentou ainda a ausência do seu colega Vicente Pereira na categoria para o desporto adaptado.

Já a equipa sénior de trampolim masculino, campeã mundial e vice-campeã da Europa, arrebatou a melhor equipa, à frente das seleções sub-20 masculina de andebol, futsal feminino de desporto universitário e futsal masculino e ainda dos juniores do Benfica.

“Quero agradecer a todos por reconhecerem um desporto talvez desconhecido, como os trampolins, mas mostra que Portugal não é feito só de um desporto, mas de vários desportos”, sublinhou o ginasta Diogo Abreu, porta-voz da equipa no discurso oficial.

Este ano, o desporto adaptado teve direito a galardão, a premiar a seleção de andebol em cadeira de rodas, campeã europeia e mundial, contra Miguel Monteiro (atletismo), Norberto Mourão (canoagem), Hugo Passos (lutas amadoras) e Camilo Abdula (surf).

O prémio Alto Prestígio da CDP foi entregue ao futebolista Cristiano Ronaldo, que, em vídeo gravado, manifestou orgulho em receber o galardão, recebido por José Couceiro, da Federação Portuguesa de Futebol: “Trabalho sempre com o intuito de ser o melhor e estes prémios coletivos e individuais incentivam-me a trabalhar e ser ainda melhor”.

Nos discursos oficiais, o presidente da CDP, Carlos Paula Cardoso, apelou a uma maior ação e apoio do Estado para o tecido desportivo português, que mereceu resposta do secretário de Estado da Juventude e do Desporto (SEJD), João Paulo Correia, no evento.

“O desporto reivindica mais apoio. Subscrevo esse apelo e revejo-me nessa pretensão. A mensagem que podem levar daqui é que o Governo é o primeiro interessado em valorizar o desporto e conta com a colaboração de todos os que, connosco, amam e sentem o desporto como uma força de transformação da nossa sociedade”, prometeu.

Já o galardão de Ética Desportiva, atribuído pelo Instituto Português do Desporto e da Juventude (IPDJ), através do Plano Nacional de Ética no Desporto (PNED), foi para Luís Miguel Marta, diretor técnico de desporto adaptado no Sporting de Braga e professor de Educação Física no Agrupamento de Escolas Carlos Amarante, na cidade de Braga.