Pesca do espadim azul do Atlântico deve ser encerrada a breve termo

“Tendo sido atingido 80% de utilização da quota disponível de espadim azul do Atlântico, informa-se que […] é interdita a pesca dirigida a esta unidade populacional no oceano atlântico, ficando as descargas desta espécies restringidas a 5% do total descarregado por embarcação em cada maré”, indicou, em comunicado, a DGRM.

Segundo a mesma nota, prevê-se, “a breve termo”, o encerramento desta pescaria.

