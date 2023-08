“Um dia teria que ser... Esta luz que incendiou-me desde tenra idade (9 anos) enquanto jogador de futebol, chegou ao fim”, foi assim que, aos 39 anos, Pacheco anunciou o fim da sua carreira como futebolista.

Depois de ter atuado nas últimas duas temporadas no União Micaelense, o antigo capitão do Santa Clara informou que “brevemente irei abraçar um novo projeto ligado ao mundo do futebol”, não revelando, para já, qual o destino.

Pacheco enalteceu “o gosto” que sente por ter feito parte de “vários clubes, associações e seleções” durante este “imensurável trajeto”.

O antigo internacional pela seleção do Canadá despede-se com uma mensagem de agradecimento aos pais “e a todos os clubes e respetivos presidentes, diretores, treinadores, departamentos médicos, colaboradores e colegas de profissão onde tive enorme gosto e honra em partilhar o balneário e desafios convosco”.



Reconhecido como um dos melhores médios da história do futebol açoriano, Pacheco viveu os melhores anos da carreira ao serviço do Santa Clara, onde se formou como jogador e cumpriu grande parte do percurso como futebolista. Pelo meio, destaque pelas passagens pelo Vitória Clube Pico da Pedra, Lusitânia e Operário.

A última época nos encarnados dePonta Delgada foi a de 2018/19, a primeira após a subida à ILiga portuguesa.

Após abandonar o Santa Clara, ingressou no Sporting Ideal, onde esteve durante um ano, antes de rumar ao Rabo de Peixe, clube que representou em 2020/21, assinando posteriormente com o União.

Depois de vários “momentos maravilhosos que o futebol me deu”, é com a camisola dos pretos da Rua dos Mercadores que Pacheco termina a carreira.