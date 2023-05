Paulo Cafôfo visita Canadá nos 70 anos da emigração portuguesa para o país

Trata-se da primeira deslocação de Paulo Cafôfo junto das comunidades portuguesas e lusodescendentes no Canadá, onde vivem cerca de 167.000 portugueses com inscrição consular.

A visita, que decorre entre hoje e a próxima segunda-feira, levará o governante a Montreal, Vancouver, Otava e Toronto e incluirá contactos com as autoridades locais, bem como encontros com organizações associativas e membros da comunidade portuguesa.

Será prestada homenagem a alguns representantes da comunidade e distinguidas algumas instituições, cujo trabalho se tem vindo a destacar.

No sábado, Paulo Cafôfo participará nas comemorações do 70.º aniversário da emigração portuguesa contemporânea para o Canadá, tendo previstos encontros com empresários da diáspora, alunos e professores da língua portuguesa, funcionários diplomáticos portugueses e consulares.

A agenda inclui ainda a entrega de bibliotecas do Plano de Incentivo à Leitura (PIL) e a entrega de tablets do Programa de Digitalização do Ensino de Português no Estrangeiro (EPE) com fundos do PRR, destinados a alunos, professores e leitores.

A visita de Cafôfo enquadra-se no conjunto de iniciativas junto da diáspora, para este mandato, denominado “Portugal no Mundo: Caminhos para a Valorização das Comunidades Portuguesas”.