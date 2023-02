Patrícia Sampaio estabelece “a final” de Paris2024 como meta após ouro em Almada

“Não sei se é um caminho tranquilo mas, seja tranquilo ou atribulado, é um caminho que eu vou fazer e apenas com um objetivo na minha mente, que é a final de Paris[2024]”, afirmou a judoca de Tomar, instantes após conquistar o seu segundo ouro no circuito internacional.

Patrícia Sampaio venceu na categoria -78kg, após derrotar por ‘ippon’ a ucraniana Yelyzaveta Lytvynenko, quando a sua adversária foi advertida com um terceiro ‘shido’ (castigo) devido a um ataque ilegal.

“Foi bom, na meia-final, sentir que já tinha uma medalha garantida, mas eu fui ensinada a querer sempre mais. Portanto, não chegava ir à final. Tínhamos de conseguir o ouro e foi ótimo consegui-lo”, desabafou.

A final foi o segundo de cinco combates que Patrícia Sampaio venceu por acumulação de castigos das adversárias, o que, no entanto, “foi muito bom para ver que o treino tem surtido efeito” sob a orientação do seu irmão, em Tomar, e de Marco Morais, treinador da Federação Portuguesa de Judo.

A voz de Igor Sampaio “quase deitava o pavilhão abaixo” ao longo dos combates da irmã, “mas o Marco na cadeira é fundamental”, frisou a judoca, pela “cumplicidade” que existe entre ambos e “a confiança que transmite”.

“Foi muito importante e, claro, tenho trabalhado bastante com o meu irmão, em Tomar, e também eram muito importantes as indicações que ele tinha para dar. Conjugando as duas coisas, foi muito bom, foi perfeito”, comentou.

“Perfeito”, foi também “começar o ano” com uma medalha, após “um período de recuperação de lesão” e de “não tão bons resultados”, mas de “muito trabalho” e “estágios internacionais”.

“Começar o ano em casa com uma medalha de ouro, poder ouvir o hino e todas as pessoas que estão presentes poderem cantar o hino comigo, é perfeito”, assumiu a judoca.

A medalha conquistada no Grand Prix de Portugal, em Almada, foi o segundo ouro internacional da judoca de Tomar enquanto sénior, após vencer o Open da Oceânia, em Perth, em 2019.