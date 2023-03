Participantes do 45.º Campeonato Nacional das Profissões recebidos por Bolieiro

Segundo José Manuel Bolieiro , a “qualidade do ensino” garantiu este “sucesso de excelência” dos formados da Região numa competição nacional.



“Este é um estímulo para que se mate um anátema sobre a importância e a qualidade do nosso ensino profissional para a empregabilidade e sucesso na economia”, prosseguiu citado em nota publicada no Portal do executivo açoriano.



Quer as áreas mais “tradicionais” quer áreas “mais projetadas para o futuro”, nomeadamente no digital, tiveram premiados Açorianos no concurso.



Os Açores conquistaram 16 medalhas: oito medalhas de ouro; uma medalha de prata; uma medalha de bronze; cinco medalhas de excelência e uma de melhor concorrente por Região.



Os jovens medalhados nesta etapa nacional poderão vir a representar Portugal na 8.ª edição do Campeonato Europeu das Profissões, que decorrerá em setembro de 2023 em Gdánsk, na Polónia e na 46.ª edição do Campeonato Mundial das Profissões, que terá lugar em Lyon, França, em setembro de 2024.



Em termos nacionais, participaram 362 concorrentes, das sete regiões do país: Norte, Centro, Lisboa e vale do Tejo, Alentejo, Algarve, Açores e Madeira.



No total, os Açores obtiveram as seguintes medalhas:



Animação e Vídeo



Medalha de Excelência - André Oliveira e Gonçalo Lucas - Escola Profissional da Praia da Vitória





Robótica Móvel

Medalha de Ouro - Diogo Freitas e Samuel Gata – Centro de Qualificação dos Açores

Medalha de Excelência - Ivan Pires e Ricardo Rebelo – Escola Profissional da Praia da Vitória





Gestão de Redes Informáticas



Medalha de Ouro - Diogo Rego – Escola de Novas Tecnologias dos Açores (ENTA)

Medalha de Excelência - Luís Tavares – Escola de Novas Tecnologias dos Açores (ENTA)



Cloud Computing

Medalha de Ouro - Lino Pacheco – Escola de Novas Tecnologias dos Açores (ENTA)

Medalha de Excelência - João Dias – Escola de Novas Tecnologias dos Açores (ENTA)



Desenvolvimento de Aplicações para Dispositivos Móveis

Medalha de Ouro - Nelson Ponte – EPROSEC





Contabilidade

Medalha de Ouro - Ricardo Figueira – EPROSEC





Web Technologies

Medalha de Bronze - António Amaral – EPROSEC





Serviço de Restaurante e Bar

Medalha de Prata - Marília Oliveira – Centro de Qualificação dos Açores





Cozinha

Medalha de Ouro - Lisandra Pacheco – Escola Profissional da Praia da Vitória



Pastelaria

Medalha de Ouro - Pedro Ferreira – Escola Profissional da Praia da Vitória





Ciber Security | Cibersegurança

Medalha de Ouro - Gonçalo Lizandro – Escola de Novas Tecnologias dos Açores (ENTA)

Medalha de Excelência - Henrique Lourenço – Escola de Novas Tecnologias dos Açores (ENTA)





Melhor concorrente por Região

Açores: Ricardo Figueira – Contabilidade (EPROSEC)