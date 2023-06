Papa Francisco será operado hoje por risco de obstrução intestinal

Esta intervenção cirúrgica, considerada necessária pelo agravamento dos sintomas apresentados pelo Papa, segundo a sua equipa médica, levará a "vários dias" de hospitalização, disse num comunicado o diretor de imprensa do Vaticano, Mateus Bruni.

O Papa será sujeito a uma “laparotomia e cirurgia plástica da parede abdominal com prótese” para tratar uma obstrução “recorrente, dolorosa e agravada” no intestino.

Na terça-feira, Francisco já tinha feito exames no Hospital Gemelli, em Roma.

De acordo com a agência de notícias Associated Press (AP), a laparotomia é uma cirurgia abdominal aberta, que pode auxiliar um cirurgião a diagnosticar e tratar problemas.

Segundo a AP, o Papa parecia estar em boa forma na audiência semanal na manhã de hoje, no Vaticano, tendo ainda circulado pela praça de São Pedro no seu 'papamóvel', cumprimentando os fiéis. Francisco realizou também duas reuniões na manhã de hoje, segundo o Vaticano.

Em julho de 2021, Francisco passou 10 dias no Hospital Gemelli para remover 33 centímetros do seu intestino grosso. O Papa sofria de uma inflamação grave e estreitamento do cólon.

Francisco disse em entrevista à AP em janeiro passado, que tinha voltado a sofrer do problema que obrigou à cirurgia de 2021: diverticulite, ou protuberâncias na parede intestinal.

O Papa passou também três dias no Hospital Gemelli no final de março deste ano.

Inicialmente, o Vaticano disse que o Papa tinha feito exames agendados, mas Francisco revelou mais tarde que sentiu dores no peito e foi levado à pressa para o hospital, onde foi diagnosticado com uma bronquite. Francisco recebeu antibióticos intravenosos e deixou o hospital a 01 de abril.

O Papa teve parte de um pulmão removido quando era jovem e também sofre de dores no nervo ciático. Há mais de um ano que utiliza cadeira de rodas e andarilho devido a problemas no joelho.

Francisco tem tido uma agenda muito preenchida ultimamente, com várias audiências todos os dias.

O Vaticano confirmou recentemente que o mês de agosto será cheio de viagens, nomeadamente com uma visita a Portugal na primeira semana de agosto – para a Jornada Mundial da Juventude - e uma viagem igualmente longa à Mongólia a partir de 31 de agosto.

Na terça-feira, o Vaticano divulgou o itinerário planeado para a visita de Francisco a Portugal para a Jornada Mundial da Juventude, entre 02 a 06 de agosto.

O itinerário confirma uma agenda tipicamente preenchida, que inclui todas as reuniões protocolares de uma visita oficial de Estado, além de vários eventos com jovens e uma viagem de um dia ao Santuário de Fátima.