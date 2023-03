PAN recusa fechar ciclo sem que sejam apuradas consequências políticas

Num vídeo enviado à comunicação social, a deputada e porta-voz do PAN, Inês Sousa Real, reagia à conferência de imprensa do Governo sobre o relatório da Inspeção-Geral das Finanças (IGF), que concluiu pela ilegalidade da indemnização atribuída à ex-secretária de Estado do Tesouro e levou o Governo a exonerar os principais responsáveis da companhia aérea.

“Para o PAN, é fundamental que Fernando Medina venha esclarecer se, apesar de ter havido um despedimento com justa causa, tendo em conta que era do conhecimento da tutela o pagamento da indemnização, como mantém o argumento do despedimento por justa causa e se pode garantir que não haverá mais dinheiro do erário publico a ser pago por estas demissões”, afirmou.

A líder do PAN discordou da visão do Governo de que “este é um ciclo que se fecha” na TAP, pelo menos antes de serem “assacadas responsabilidades políticas” sobre o caso.

“O processo e a comissão parlamentar de inquérito estão ainda a decorrer, é importante perceber se este é caso único ou se existiram mais indemnizações a serem pagas aos gestores da TAP”, alertou.

Inês Sousa Real considerou que o ministro das Finanças, quando tomou posse, “deveria ter ido indagar o que estava para trás” na companhia aérea.

“Não basta que Fernando Medina diga que não tinha conhecimento, que não sabia, tinha a obrigação de pugnar por acautelar que o interesse público estava a ser prosseguido”, defendeu.

Por isso, e apesar de o PAN não ter assento na comissão parlamentar de inquérito (por ter uma deputada única e não um grupo parlamentar), a porta-voz do partido assegurou que, depois de uma análise detalhada do relatório da IGF, irá pedir mais esclarecimentos ao Governo sobre o caso, por escrito.

A IGF concluiu que o acordo celebrado para a saída de Alexandra Reis da TAP é nulo, adiantou hoje o Governo, que vai pedir a devolução de grande parte da indemnização então paga (450 mil dos 500 mil euros).

Na sequência das conclusões do relatório, o Governo exonerou o presidente do Conselho de Administração e a presidente executiva da TAP, Manuel Beja e Christine Ourmières-Widener, e anunciou que escolheu Luís Silva Rodrigues, que atualmente lidera a Sata, para assumir ambos os cargos.