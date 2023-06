Novo Conselho de Administração da Atlânticoline já empossado

O novo Conselho de Administração (CA) da Atlânticoline, S.A. durante o mandato que agora se inicia e termina no final de 2026 já tomou posse, assumindo as funções de presidente do Conselho de Administração Francisco Bettencourt, até agora (desde março de 2022) vogal executivo da empresa que assegura as ligações marítimas de passageiros e viaturas nos Açores.

A nomeação do novo CA aconteceu na sequência da Assembleia-Geral da empresa, que decorreu na passada terça-feira.

Segundo comunicado difundido pela Atlânticoline, Isabel Dutra foi nomeada vogal executiva. Licenciada em Economia, com uma pós-graduação em Gestão e Coordenação da Formação, Isabel Dutra vinha, desde setembro passado, a coordenar a Rede Integrada de Apoio ao Empresário no Faial. Antes disso, foi coordenadora da Agência da Juventude, Emprego, Comércio, Indústria e Artesanato do Faial, e esteve vários anos ao serviço da Câmara do Comércio e Indústria da Horta, onde coordenou o gabinete técnico de análise de projetos de investimento e o gabinete de formação, tendo assumido, a dada altura, a coordenação geral dos serviços da instituição. Como vogal não executivo mantém-se o Comandante César Cruz.



“Como objetivos principais para este período, Francisco Bettencourt determinou o cumprimento do contrato de Obrigações de Serviço Púbico em vigor e a garantia do equilíbrio financeiro da empresa e estabilização dos resultados anuais”, realça o comunicado. Que deixa claro que o novo presidente “aposta em promover a atividade da Atlânticoline com base na previsibilidade, em função do planeamento previsional e de objetivos anuais mensuráveis, que permitam o contínuo acompanhamento, avaliação, análise de desvios e correção ou a introdução de planos de contingência perante imprevistos, ou sempre que as premissas e o contexto sofram alterações”.

Francisco Bettencourt acentua a importância de manter a frota própria da Atlânticoline certificada, mantendo-se a aposta na manutenção programada e preventiva, de modo a minimizar os períodos de imobilização.

Relativamente à frota, o novo Conselho de Administração reafirma a aposta na descarbonização através da construção de navios elétricos.

“Ainda para o mandato que agora se inicia, Francisco Bettencourt quer continuar a promover a transição digital através da aposta no desenvolvimento dos softwares da empresa e garantir um quadro de pessoal estável e capacitado para as particularidades e necessidades da atividade marítima, antecipando futuras necessidades de recrutamento”, acrescenta o comunicado.

O Conselho de Administração da Atlânticoline assume como desafio imediato a época alta deste ano, face à entrada, já este mês, das linhas sazonais e a intensificação das viagens nas linhas regulares.