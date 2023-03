Novo balanço eleva número de mortos de choque entre comboios na Grécia para 32

"Trinta e dois passageiros foram encontrados sem vida", disse hoje o porta-voz dos bombeiros gregos, Vassilis Vathrakogiannis, numa conferência de imprensa, afirmando que as operações de resgate ainda estão em curso.

"Das 85 pessoas feridas, 53 permanecem hospitalizadas", acrescentou.

Para já, não foram avançados detalhes sobre o que levou à colisão. De acordo com a agência Associated Press, vários vagões descarrilaram e pelo menos três incendiaram-se após o acidente, que ocorreu pouco antes da meia-noite (22:00 de Lisboa) perto de Tempe, a cerca de 380 quilómetros a norte da capital grega, Atenas.

Análises iniciais avançadas pelos 'media' apontam para erro humano, com os dois comboios a circularem na mesma via. No entanto, existe também a possibilidade de um dos comboios ter descarrilado e colidido com o outro que seguia numa outra via, de acordo com o canal de televisão grego SKAI TV.

De acordo com a comunicação social do país, este já é "o pior acidente ferroviário que a Grécia alguma vez viu".

A operadora ferroviária Hellenic Train informou que o comboio de passageiros, que ligava Atenas à cidade de Tessalónica, no norte do país, transportava cerca de 350 pessoas no momento da colisão.

Segundo declarações do presidente da câmara de Tempe, Yorgos Manolis, à emissora pública ERT, muitos estudantes encontravam-se a bordo do comboio, após um fim de semana prolongado.

Cerca de 150 bombeiros e 40 ambulâncias foram mobilizados para o local, de acordo com os serviços de emergência gregos.

“Foi uma colisão muito forte. Esta é uma noite terrível (...) É difícil descrever o cenário”, disse à televisão estatal o governador da região de Tessália.

“A parte da frente do comboio ficou destruída (...) Estamos a receber guindastes e equipamento de elevação especial para remover os escombros e levantar os vagões. Há destroços espalhados por todo o local do acidente", acrescentou Costas Agorastos.