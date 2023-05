Natacha Candé campeã nacional de Sub-18 no Heptatlo

A atleta Natacha Candé voltou a destacar-se numa prova nacional, tendo desta feita conquistado o título de campeã de Portugal de Sub-18 no Heptatlo, o terceiro título alcançado na presente época desportiva.

A atleta do Juventude Ilha Verde (JIV), integrada na Seleção dos Açores, venceu quatro das sete provas em que competiu. Foi primeira nos 100 metros barreiras, no salto em altura e nos lançamentos do peso e do dardo, quarta classificada no salto em comprimento e nos 800 metros e nona nos 200 metros.



No final somou 4609 pontos, deixando a vice-campeã, Tatiana Pereira, de Lisboa, com 4212, e a terceira posicionada, Carolina Frada, do Porto, com 4013 pontos.

Recorde-se que Natacha Candé obteve os primeiros lugares no lançamento do peso, em fevereiro, em pista coberta, e no Triatlo Técnico Jovem Nacional, em março.



Pelo meio integrou a Seleção nacional de Sub-16 que competiu no Torneio Ibérico em pista coberta.

Mais dois atletas do JIV estiveram em Leiria na 30.ª edição do Torneio Atleta Completo. A Sub-16 Ananar Jorge terminou a participação no heptatlo na quarta posição e Afonso Cordeiro, igualmente nos Sub-16, foi nono classificado.

O terceirense Lucas Silva, da Associação Cristã da Mocidade, fechou o octatlo em terceiro lugar, com 4447 pontos. Gabriel Cunha, Algarve, foi o campeão somando 5730 pontos, sendo Tomás Figueira, de Lisboa, o segundo, com 4792 pontos.

Estes resultados conduziram a Seleção dos Açores ao terceiro lugar entre as 19 seleções presentes.



Leiria sagrou-se campeã nacional com 16136 pontos. Lisboa terminou em segundo com 15966. O quarteto açoriano totalizou 15553 pontos.



A Madeira concluiu em 12.º lugar, com 12797 pontos.