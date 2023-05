Moscovo acusa Kiev de sabotagem sem precedentes e ameaça retaliar

“A Rússia responderá de acordo com a avaliação da ameaça que Kiev criou para a liderança do nosso país”, disse o Ministério dos Negócios Estrangeiros num comunicado.

A Rússia denunciou um ataque com ‘drones’ (aeronaves não tripuladas) contra a sede da presidência russa (Kremlin), em Moscovo, na terça-feira à noite, que atribuiu às forças ucranianas.

A Ucrânia negou qualquer responsabilidade.

Moscovo disse que o Presidente russo, Vladimir Putin, não estava no Kremlin no momento do alegado ataque.

“O cinismo especial das ações das autoridades neonazis ucranianas reside no facto de ter sido feita uma tentativa de assassinar o Presidente da Rússia na véspera do Dia da Vitória e do desfile de 09 de maio”, disse o ministério.

A diplomacia russa referiu que nesse desfile “estarão presentes os veteranos da Grande Guerra Patriótica que derramaram sangue na luta contra o nazismo e o fascismo, incluindo no território da Ucrânia”.