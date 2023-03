Morreu advogado José Manuel Galvão Teles aos 84 anos

José Manuel Galvão Teles era advogado há 60 anos, com inscrição na Ordem dos Advogados em 1963 e desde jovem que se destacou na luta ativa pela democracia, tendo ficado “reconhecido como um político convicto da importância dos direitos fundamentais e um homem de cultura”.

Fundou a Morais Leitão, Galvão Teles, Soares da Silva e Associados, uma fusão de dois dos principais escritórios de advocacia, e recebeu em 2010 a Medalha de Honra da Ordem dos Advogados em 2010 refere a sociedade, numa nota de pesar hoje divulgada.

“A sua experiência na advocacia portuguesa é, em si mesma, uma representação fiel da história político-económica de Portugal, tendo defendido réus acusados de crimes políticos durante o Estado Novo, participou depois em processos internacionais pela paz e contra o 'apartheid', consolidando no Portugal democrático uma carreira dedicada às fusões e aquisições, mas também ao contencioso, tendo patrocinado algumas das ações cíveis de maior valor julgadas em tribunais portugueses e, com sucesso, alguns dos mais importantes e mediáticos processos-crime”, refere comunicado.

Galvão Teles foi membro do Conselho de Estado, embaixador de Portugal junto das Nações Unidas entre 1975 e 1976, num período considerado fundamental para a negociação da descolonização, e chefe de delegação em importantes missões de natureza política e económico-financeira.

Em 2005 foi agraciado pelo então Presidente da República Jorge Sampaio com a Grã-Cruz da Ordem Militar de Cristo, tendo sido em novembro de 2022 condecorado com a Grã-Cruz da Ordem da Liberdade pelo chefe de Estado Marcelo Rebelo de Sousa.

Foi presidente da Juventude Católica, fundador e dirigente da “Cooperativa Pragma” (dissolvida posteriormente pela PIDE), editor dos “Cadernos GEDOC”, presidente do “Centro Nacional de Cultura” e colaborador da revista “O Tempo e o Modo” (e consequentemente interrogado pelo regime quanto às atividades desenvolvidas), candidato a deputado pela Oposição (CDE) nas eleições de 1969 e advogado de defesa em importantes processos políticos, como a defesa do arquiteto Nuno Teotónio Pereira. Opôs-se sempre à guerra colonial, com uma voz muito ativa, intervindo e alertando publicamente para a situação política nacional, escreve a revista Advocatus.

Fundou e foi dirigente de várias associações e fundações privadas ligadas à cultura, como a Fundação de Serralves, a Fundação Mário Soares, a Fundação das Casas de Fronteira e Alorna e a Fundação Júlio Pomar.