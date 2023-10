Mónica Seidi assina protocolo de cooperação para a literacia em Saúde

A literacia em saúde consiste na capacidade das pessoas em compreender, ajudando-as a fazer mais e melhores escolhas no que toca à sua própria saúde, avaliar e utilizar informações relacionadas com a saúde de forma a tomar decisões.

Tal contribui para uma população mais saudável, resiliente e preparada para enfrentar os desafios de saúde específicos dos Açores.

“Esta é uma questão particularmente importante num momento em que, cada vez mais, alteramos o nosso foco para a prevenção e promoção da saúde e não para o tratamento da doença”, frisou na ocasião a governante.

“Este é um protocolo que irá contribuir para a promoção da literacia em saúde na Região Autónoma dos Açores, um acordo para o desenvolvimento de estratégias e intervenções comunitárias e nas organizações, abrangendo indivíduos, grupos e comunidades”, adiantou ainda.

A Secretária Regional especificou que, com este protocolo, a “atuação em concreto passará pela formação de indivíduos e comunidades ao longo da vida, tal como de profissionais de saúde, evidentemente, eventos que privilegiam a experiência direta, intervenção junto da população mais idosa, mas também junto da mais jovem, concretamente em segurança e primeiros-socorros, por exemplo”.

Mónica Seidi presidiu igualmente ao lançamento do 1.º Manual de Boas Práticas em Literacia da Saúde, uma obra com coordenação de Cristina Vaz de Almeida, Presidente da Sociedade Portuguesa de Literacia em Saúde, e Isabel Fragoeiro, Presidente do Conselho Científico da Sociedade Portuguesa de Literacia em Saúde.

Ainda no Solar dos Remédios, em Angra do Heroísmo, decorreu o evento "Literacia em Saúde – do Princípio às Práticas".

Estiveram em apresentação e discussão diversos temas e exercícios práticos, como o Projeto ATIVAR – a experiência em direto; exercícios para sensibilização de suporte básico de vida; as palestras Literacia em Saúde e a Responsabilidade Individual do Cidadão na Humanização de Cuidados: Como Salvar Vidas? e Um Desafio Contínuo para o Bem-Estar das Comunidades e os Determinantes da Saúde: a Alimentação, a Atividade Física e o Bem-Estar.