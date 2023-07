Meia centena de atletas no torneio de voleibol de praia

O 28.º Torneio de Voleibol de Praia da Associação de Voleibol de São Miguel (AVSM) registou a participação de 50 atletas em quatro escalões etários.



A prova, que decorreu no passado fim de semana nas quadras instaladas na praia das Milícias, em Ponta Delgada, serviu de apuramento para as duplas da ilha de São Miguel que no próximo mês de agosto vão competir no Torneiro Regional de Voleibol de Praia “Festas da Praia”, entre os dias 4 e 6 de agosto na Praia da Vitória.



No escalão principal estiveram em competição 10 duplas (20 atletas) em dois grupos, tendo o conjunto L. Afonso / T. Afonso conquistado a vitória.

Os três primeiros classificados seniores, para além do apuramento para o Torneio Regional, ainda ganharam um prize-money.



O 28º Torneio de Voleibol de Praia, uma organização do Gabinete Técnico da AVSM, contou com o apoio da Câmara Municipal de Ponta Delgada.



28.º Torneio de Voleibol de Praia

Classificações finais

Iniciados Femininos

1.º R. Gomes / T. Cabido / B. Santos;

2.º L. Esteves / L. Almeida / I. Castro;

3.º E. Soares / J. Couto / A. Tavares.

Juvenis Femininos

1.º R. Gomes / B. Santos;

2.º C. Ledo / M. Brum.

Juniores Masculinos

1.º B. Neves / T. Dias;

2.º F. Almeida / T. Pontes;

3.º S. Gomes / M. Pacheco.

Seniores Masculinos

1.º L. Afonso / T. Afonso;

2.º J. Pimentel / R. Cabral;

3.º J. Campino / V. Ferreira.