Matei Chelemen vence Lawn Tennis Club

O romeno Matei Chelemen sagrou-se vencedor da 28.ª edição do Azores Lawn Tennis Club Tournament U-14, que decorreu em Angra do Heroísmo,ilha Terceira, depois de vencer Moritz Glauser, do Liechtenstein, pelos parciais de 7/6 e 6/4.