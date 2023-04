Marido de antiga líder escocesa Nicola Sturgeon detido pela polícia - imprensa

A polícia escocesa não divulgou a identidade do detido, mas confirmou em comunicado que um homem de 58 anos foi preso esta manhã na Escócia e está detido numa esquadra de polícia, onde está a ser interrogado.

"Os agentes estão também a efetuar buscas em vários endereços como parte da investigação” sobre o financiamento e finanças do SNP, acrescentou a força policial.

Imagens publicadas nos meios de comunicação britânicos mostram a casa que Murrell partilha com Sturgeon em Glasgow com veículos da polícia à porta e uma fita em redor para limitar o acesso.

Murrell demitiu-se de presidente executivo do partido no mês passado, ao assumir a responsabilidade por uma informação errada sobre o número de militantes do SNP, que perdeu 30.000 no espaço de um ano.

A demissão após mais de 20 anos no posto aconteceu durante a eleição interna do partido desencadeada por Nicola Sturgeon, que invocou o "impacto físico e mental" sofrido durante oito anos como chefe do governo regional.

O SNP anunciou Humza Yousaf como líder na passada segunda-feira, o qual tomou posse como chefe do Executivo escocês na quarta-feira.

O facto de o presidente-executivo do SNP ser marido da líder foi motivo de críticas durante a campanha e levantou rumores sobre irregularidades e desvio de fundos.

A candidata derrotada Ash Regan considerou "inaceitável ter o marido da líder do partido como o presidente executivo”, enquanto Kate Forbes referiu que "as decisões dentro do SNP foram tomadas por muito poucas pessoas”.

Um porta-voz do SNP disse estar a colaborar com a investigação da Polícia Escocesa, mas recusou comentar sobre a detenção do antigo dirigente.