Marcelo lamenta vítimas e envia mensagem a Erdogan

"O Presidente da República lamenta as vítimas do terremoto desta manhã, tendo enviado uma mensagem solidária ao Presidente Erdogan da Turquia", lê-se num anota hoje divulgada.

Nesta nota publicada no sítio oficial da Presidência da República na Internet refere-se que, "de acordo com as informações disponíveis, neste momento, não parece haver vítimas portuguesas nem na Turquia, nem na Síria".

Um tremor de terra, com magnitude de 7,8 na escala de Richter, com epicentro na Turquia, atingiu hoje de madrugada a Turquia e a Síria, provocando centenas de vítimas.

O primeiro-ministro, António Costa, manifestou consternação pelas vítimas e afetados pelo terramoto e declarou que "Portugal está solidário e disponível para ajudar", em coordenação com os seus parceiros europeus, numa mensagem no Twitter.

O abalo ocorreu a 33 quilómetros da capital da província de Gaziantep, no sudeste da Turquia, a uma profundidade de 17,9 quilómetros, às 04:17 locais (01:17 em Lisboa).

Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês), minutos após o primeiro sismo, outro abalo de 6,7 graus na escala de Richter foi registado a 9,9 quilómetros de profundidade.