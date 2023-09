Marcelo lamenta morte de ex-presidente da UGT Manuela Teixeira

“O Presidente da República evoca, no momento do seu desaparecimento, a atividade cívica e política da ex-presidente da UGT Manuela Teixeira, figura incontornável do movimento sindical dos professores, sindicato que liderou na zona norte do país”, lê-se numa nota divulgada na página oficial da Presidência da República.

Marcelo Rebelo de Sousa transmite “sentidas condolências” à família e amigos de Manuela Teixeira, recordando “a militância partidária e os laços de amizade que estabeleceram e mantiveram ao longo de décadas”.

Fonte da UGT disse à agência Lusa que o corpo estará em câmara ardente no domingo, entre as 10:00 e as 20:00, na Capela de Nossa Senhora da Areosa, no Porto.

O funeral, segundo a mesma fonte, realiza-se na segunda-feira, pelas 10:00, enquanto a missa do sétimo dia está marcada para sábado (30 de setembro), pelas 19:00, na Igreja de Nossa Senhora da Areosa, no Porto.

Doutorada em educação, Manuela Teixeira foi presidente da União Geral de Trabalhadores (UGT) entre 1998 e 2004 e a primeira secretária-geral da Federação Nacional dos Sindicatos da Educação (FNE), entre 1982 e 2004.

Foi também presidente do Sindicato dos Professores da Zona Norte (SPZN) de 1974 a 1997.