Marcelo convida presidente do Parlamento Europeu para Conselho de Estado em junho

“Estamos muito contentes por a ter connosco em Portugal em junho, […] sendo uma convidada de honra no Conselho de Estado”, anunciou o chefe de Estado português.

“Apenas poucas personalidades vieram do estrangeiro para partilhar a sua experiência, sendo tão jovem”, destacou Marcelo Rebelo de Sousa, falando numa “oportunidade única para Portugal e para os portugueses”.

Esta posição do chefe de Estado português foi transmitida em conferência de imprensa após uma reunião bilateral com a presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, antes de Marcelo Rebelo de Sousa se dirigir aos eurodeputados num discurso no hemiciclo europeu sobre a sua visão relativa aos desafios da Europa.

À imprensa, o Presidente da República vincou que “a única forma de lutar contra o populismo é estar lá e abordar os problemas das pessoas, para não haver espaços em branco que possam ser preenchidos com qualquer outra coisa”.

Por essa razão, “não podemos tomar [a Europa] como garantida, é preciso trabalhar todos os dias, e é isso que está a fazer”, adiantou, dirigindo-se a Roberta Metsola.

Aos 44 anos, Roberta Metsola é a mais jovem presidente da assembleia europeia, com Marcelo Rebelo de Sousa a salientar a sua “perspetiva [europeia] e de futuro” e o seu “contacto com as pessoas”.

Em resposta, Roberta Metsola disse estar satisfeita por encontrar o chefe de Estado em Lisboa “dentro de semanas”, sublinhando que “os portugueses são muito europeístas”.

Neste encontro com a responsável, Marcelo Rebelo de Sousa abordou assuntos como a guerra da Ucrânia e as suas consequências sociais e económicas, bem como as relações entre a UE e África, nomeadamente com os países africanos de língua portuguesa, e com a América Latina, nomeadamente com o Brasil.