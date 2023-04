As vitórias da Associação Desportiva daRibeirinha, na ilha Terceira, perante o conjunto da Fonte do Bastardo, permitiram a pontuação indispensável para não terminar na última posição da tabela, que proporciona a descida às competições de ilha e regionais.

No primeiro jogo a equipa da freguesia da Ribeirinha venceu por 3-1 (parciais de 25-16; 25-18; 25-27 e 25-16) e no segundo a vitória cifrou-se em 3-2 (25-18; 25-20; 15-25; 17-25 e 15-11).

Nos outros encontros correspondentes às jornadas 7 e 8, a Associação Desportiva Praiense foi surpreendida, no concelho da Praia da Vitória, pelo FC Calheta, perdendo por 3-2.

Já no encontro de domingo a AD Praiense levou a melhor por 3-0.

A apenas dois encontros do final desta fase de manutenção/descida, agendados para os dias 5 e 6 de maio, a AD Ribeirinha recebe o FC Calheta.

Classificação

1.º: AD Praiense, 33 pontos;

2.º: FC Calheta, 22;

3.º: AD Ribeirinha, 19;

4.º: Fonte do Bastardo, 10;

5.º: Clube Escolar Topo, 9 pontos.

Na fase de manutenção da zona Açores masculina, a Associação Praiense recebeu e venceu o FC Calheta por 3-0 e 3-1.



O Marienses é neste momento líder de forma isolada com um total de 35 pontos, seguido da Associação Praiense, com 25, dos Antigos Alunos, com nove mas com apenas duas partidas realizadas, do FC Calheta, três, e do Castelo Branco, ‘lanterna-vermelha’ com um ponto.