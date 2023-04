Manuel Alegre confessa estar arrependido da segunda candidatura presidencial

Cultura e Social

A secretaria regional da Saúde e Desporto, através da direção regional do Desporto, promove a segunda edição do “Cinema de Desporto Azores” que este ano decorre nas ilhas do Faial, Pico e São Jorge, nos dias 26, 27 e 28 de abril, respetivamente, com parceria da UESPT Portugal (Union Européenne du Sports pour Tous), no contexto do Lisbon Sport Film Festival.