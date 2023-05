Manifestação do Chega junta mais de uma centena mas com distância da sede do PS

Cerca de vinte agentes da PSP, das equipas de intervenção rápida, acompanhados de várias viaturas, criaram um perímetro de segurança e cortaram a estrada em frente ao largo do Rato, que ficou vazia.

Apesar de afastados da sede do PS e encostados ao muro em frente, as intervenções na concentração do chega começaram com aplausos as forças de segurança.

Ainda sem a presença do presidente do partido, André ventura, os manifestantes tentaram fazer um cordão humano no espaço que lhes foi reservado, resultando numa espécie de semicírculo, apesar de o 'speaker' continuar a falar num cerco à sede socialista.

A manifestação estava convocada para as 15.30 e decorre, por enquanto, de forma pacífica, apenas com gritos de Chega e algumas bandeiras.

Quando o presidente do Chega, André Ventura, chegou ao local, faltavam poucos minutos para as 16:00, a agitação aumentou, com gritos: "Direita só há uma, a do Chega e mais nenhuma".

Na quinta-feira, o presidente e deputado do Chega afirmou que o objetivo da manifestação seria “fazer um cerco à sede do PS para mostrar a indignação à forma como tem governado o país”. Ventura acrescentou ter-se reunido com as forças policiais e a Câmara Municipal de Lisboa, esperando “uma manifestação ordeira e pacífica”.

Nas redes sociais, o partido anunciou a iniciativa como um “cerco ao largo do Rato, contra a corrupção e a impunidade do PS", com fotografias dos ex-governantes José Sócrates e Armando Vara ou do antigo banqueiro Ricardo Salgado e frases como “em Portugal a corrupção tem uma marca” ou “não ao abuso de poder”.

O secretário-geral adjunto do PS, João Torres, o líder parlamentar do PS, Eurico Brilhante Dias, e o antigo dirigente socialista Francisco Assis já se insurgiram contra este tipo de manifestação, que classificaram como “antidemocrática”, “inqualificável” ou “vandalismo institucional”, apelando ao repúdio de todos os democratas.