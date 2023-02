Mais de 35 mil mortos na Turquia e na Síria

As autoridades turcas disseram que registaram 31.643 mortos no país, enquanto do outro lado da fronteira há 3.581 mortos confirmados, segundo fontes oficiais citadas pela agência francesa AFP.

A ONU disse, no domingo, que o balanço de vítimas mortais poderá duplicar, dado que milhares de pessoas continuam sob os escombros dos prédios que colapsaram.

Os sismos ocorreram em dois locais diferentes da Turquia, junto à fronteira com a Síria, tendo atingido magnitudes de 7,8 e 7,5 na escala de Richter, com réplicas fortes, uma das quais de 6,0.

Vários países, incluindo Portugal, enviaram equipas especializadas de busca e salvamento para a Turquia, mas a ajuda à Síria tem sido dificultada pela guerra civil iniciada em 2011.

O conflito na Síria já matou quase meio milhão de pessoas e devastou as infraestruturas do país.

A região afetada pela catástrofe de há uma semana, no noroeste da Síria, é uma das que estão sob controlo de forças rebeldes que combatem o regime do Presidente Bashar al-Assad, que conta com o apoio da Rússia e do Irão.