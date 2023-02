Mais 80% dos portugueses sabem como prevenir a diabetes tipo 2

De acordo com os resultados do inquérito apresentado pela Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal, 77% dos inquiridos afirma saber quais os fatores de risco para a diabetes tipo 2 e 93% refere o excesso de peso e a obesidade como o mais relevante, seguido do sedentarismo (81%) e da hereditariedade (66%).

Além disso, 84% dos mil participantes neste estudo considerou saber como prevenir a doença, adiantando que as principais estratégias passam por uma alimentação saudável (97%), pela prática de exercício físico (88%) e pela adoção de um estilo de vida mais saudável (82%).

No global, 98% dos inquiridos responderam que sabem o que é diabetes e, destes, 91% considerou ser uma "doença na qual os níveis de açúcar no sangue são demasiado elevados", refere o estudo que surgiu da “necessidade da Bayer avaliar as perceções que os portugueses têm sobre a diabetes”.

Para controlar ou perder peso, a melhor estratégia passa, na opinião da maioria dos inquiridos, pela prática de exercício físico regular (80%) e pela implementação de uma dieta orientada por um nutricionista (66%).

“Este acompanhamento especializado para controlo de peso deverá ser, preferencialmente, apenas com consultas presenciais (51%), ou alternativamente, com consultas presenciais alternadas com teleconsultas por videoconferência (28%)”, refere o estudo.

Nove em cada 10 inquiridos afirmou ainda ter conhecimento de quais as principais complicações da diabetes e as mais identificadas foram a cegueira e problemas de visão (90%), as amputações (77%) e as dificuldades na cicatrização de feridas (76%).

O inquérito apurou que 17% dos inquiridos tem diabetes e 52% disse ter um familiar com essa doença.

“Numa componente de teste de conhecimentos dos inquiridos sobre temas associados à diabetes, os resultados foram bastante positivos, o que denota algum conhecimento da população sobre o tema, já que a maioria dos inquiridos acertou quanto à veracidade de quase todas as afirmações apresentadas sobre a patologia”, adiantam ainda as conclusões.

Este estudo de natureza quantitativa foi realizado com recurso questionário telefónico, tendo sido realizados mil inquéritos a pessoas entre os 18 e os 80 anos entre 26 de outubro e 06 de novembro de 2022.

De acordo com dados recentes da Federação Internacional de Diabetes, Portugal apresenta a segunda maior prevalência padronizada de diabetes da União Europeia, com 9,1% na população entre os 20 e os 79 anos, acima dos 6,2% do conjunto dos 27 países.

No final de novembro, a Direção-Geral da Saúde avançou que mais de 79 mil casos de diabetes foram registados em cerca de um ano, elevando para quase 880 mil o número de pessoas inscritas nos centros de saúde com a doença.

“No último ano foram registados 79.241 novos casos de diabetes, estando inscritas nos centros de saúde 879.853 pessoas com diagnóstico da doença”, adiantou a DGS na altura, com base nos dados do Programa Nacional para a Diabetes (PND) relativos ao período de outubro de 2021 a setembro de 2022.

A DGS reconheceu que, tendo em conta as estimativas da Federação Internacional de Diabetes, este número “poderá apontar para a existência de pessoas por diagnosticar”, o que faz com que o PND mantenha como prioridade o diagnóstico precoce, através da avaliação do cálculo de risco da diabetes tipo 2.