Maioria dos estudos propostos pela oposição continua por executar

Após uma ‘maratona’ de votações de quase duas mil propostas de alteração, o Orçamento do Estado para 2023 (OE2023) saiu da especialidade no ano passado com poucas mudanças face à proposta inicial do Governo e que, por comparação com o período da ‘Geringonça’, têm um reduzido impacto orçamental.

Além disso, deixaram de ‘fora’ bandeiras importantes para a oposição, acomodando sobretudo propostas que apontam para estudos e avaliações.

Ainda assim, a cerca de três meses do final do ano e a poucos dias da entrega do orçamento de 2024, esses estudos, avaliações, grupos de trabalho e desenvolvimento de estratégias lideram as medidas de outros partidos que continuam por executar ou estão ainda em progresso, ao contrário das fiscais que - à exceção de uma – estão em plena execução.

Muitas das propostas aprovadas (a análise exclui as do PS, partido que suporta a maioria absoluta) avançaram, mas os dois partidos com o maior número de propostas viabilizadas – Livre e PAN – são também os que têm o maior número de medidas sem estarem em plena execução.