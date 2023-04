Madeira duplica valor das vendas de rum para 5,2 ME em dois anos, diz Governo Regional

“Os resultados são muito bons para o rum. Subimos as vendas, em dois anos, de dois milhões para 5,2 milhões de euros”, salientou Miguel Albuquerque.

O presidente do executivo madeirense falava numa visita ao Festival do Rum, a decorrer no Funchal.

“O rum da Madeira é uma bebida muito prestigiada, muito considerada neste momento e quer os produtores, quer os distribuidores, quer sobretudo os provadores que têm vindo à Madeira, consideram que o nosso rum tem uma qualidade excecional e que é compatível com um preço que é dos mais altos neste momento no mundo”, destacou.

Miguel Albuquerque acrescentou também que “a ideia não é produzir em escala, a ideia é produzir em qualidade”.

Questionado sobre o facto de os produtores se queixarem da diminuição da quantidade e qualidade da cana-de-açucar, o presidente do Governo Regional (PSD/CDS-PP) disse que “o que está em questão é melhorar as técnicas de produção” de modo a “poupar os terrenos através de uma agricultura mais sustentável” e a “produzir mais cana por hectar”.

Segundo Miguel Albuquerque, cerca de 800 famílias madeirenses têm um complemento de rendimento através da produção de rum.

A presidente do Instituto do Vinho, Bordado e Artesanato da Madeira, Paula Jardim, referiu que, de acordo com as informações dos operadores económicos, o arquipélago produziu cerca de 670 mil litros de rum em 2022.