Madalena celebra 300 Anos de elevação a concelho

A celebração dos 300 anos de elevação da Madalena a concelho arrancou com uma Eucaristia e a inauguração da exposição de pintura "Madalena, Um Concelho Entre Mistérios", de Manoel Costa, a que se seguiu a Sessão Solene Comemorativa, que contou com a entrega de medalhas e distinções honoríficas a 73 instituições e individualidades.

O presidente do Governo dos Açores, os representantes de todas as autarquias convidadas, assim como as Juntas de Freguesia, Casas do Povo, IPSS, Filarmónicas, Clubes e Associações concelhias e os órgãos de Comunicação Social da Ilha e da Região foram algumas das instituições e personalidades agraciadas pelo Município com a Medalha dos 300 Anos de Elevação da Madalena a Concelho.



Foram ainda distinguidos os antigos presidentes de Câmara e Assembleia Municipais da Madalena, autoridades e instituições com relevo no Concelho e na Ilha e os funcionários do Município com mais de 25 anos de serviço.

Enaltecendo a nossa História e as nossas Gentes, ao longo da sessão solene comemorativa foi ainda exibido o documentário “Maresias”, uma longa metragem sobre a epopeia marítima do Canal, da realizadora Sandra Cristina Sousa, também homenageada pela edilidade, tal como os participantes deste documentário.

O serão cultural terminou com a atuação de André Azevedo, Tânia Monteiro e André Medeiros e do Grupo Folclórico e Etnográfico “Ilha Morena”, da Casa do Povo de São Mateus, a que se seguiu um Jantar com todos os colaboradores e convidados da Autarquia.

Pode assistir à sessão solene Comemorativa dos 300 Anos de Elevação da Madalena a Concelho através do linkhttps://www.youtube.com/watch?v=MbUmK_wjOBc&t=4760s