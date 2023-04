Lula não assiste à sessão do 25 de Abril e segue para Madrid depois de discursar no Parlamento

“A informação que nós recebemos foi que o Presidente foi convidado para uma sessão especial para ele, para que ele fale com a Assembleia”, confirmou em conferência de imprensa no Palácio Itamaraty, em Brasília, a secretária de Europa e América do Norte, Embaixadora Maria Luisa Escorel de Moraes, quando questionada pela Lusa.

“Em principio ele partiria já com destino a Madrid e não participaria da sessão a) e deverá aterrar na sexta-feira de manhã na capital portuguesa para uma visita de Estado de cinco dias.

A programação de Lula da Silva em Portugal arranca às 10h30 de sábado com a cerimónia de boas vindas com honras militares na Praça do Império em Lisboa e termina na terça-feira, 25 de Abril, na Assembleia da República, numa sessão organizada para o próprio e que antecede a sessão solene de comemoração do 25 de Abril.

Lula da Silva segue depois para Madrid com uma agenda que incluiu reuniões com o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, Filipe VI de Espanha e ainda um fórum empresarial.