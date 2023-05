Leitura de acórdão dos ex-fuzileiros acusados da morte de polícia adiada para 29 de maio

A leitura do acórdão do julgamento dos ex-fuzileiros acusados da morte do polícia Fábio Guerra foi adiada para 29 de maio, na sequência de uma alteração não substancial dos factos e da qualificação jurídica comunicadas pelo tribunal.