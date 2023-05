Lagoa assinala Dia Mundial da Abelha

Como é relado em nota de imprensa, o Dia Mundial da Abelha, comemorado oficialmente no dia 20 de maio, pretende assinalar a importância dos seres polinizadores, procurando alertar e sensibilizar para as ameaças que as abelhas enfrentam; para o equilíbrio do ecossistema e da conservação da biodiversidade.



Na Lagoa, este dia será celebrado no dia 19 de maio, das 10h30 às 11h30, com uma palestra que irá decorrer no anfiteatro da Escola Secundária de Lagoa - ESL que contará com a participação da Apicultora Carolina Ferraz. Nesse âmbito, o intuito da atividade passa pela sensibilização dos estudantes, docentes e auxiliares da ESL para a importância da proteção dos insetos polinizadores, mais precisamente das abelhas.



O Dia Mundial da Abelha, designado pela Assembleia Geral da ONU, em 2017, visa incentivar a educação e as ações públicas para uma maior consciencialização sobre estes polinizadores e outros insetos, que apoiam a produção de alimentos para dois bilhões de pequenos agricultores em todo o mundo.



Através desta palestra serão abordados diversos temas sobre a importância da abelha, nomeadamente que tipos de abelhas existem, como é constituída uma colmeia e contará, igualmente, com a demonstração de uma colmeia e todo o material utilizado, diariamente num apiário.