Karetus, Nuno Ribeiro e Revenge of the 90’s Nas Festas da Madalena

Karetus (20 de julho), Nuno Ribeiro (21 de julho) e Revenge of the 90’s (22 de julho), com a atuação de Olavo Bilac e Fernando Correia Marques, são os cabeças de cartaz das Festas da Madalena, que contam ainda com grandes espetáculos e muitas surpresas no palco secundário, que estreia este ano no teu festival.

O programa das festividades foi apresentado, esta sexta-feira, no Auditório da Madalena, tendo a Vice-Presidente do Município afirmado que esta é “uma festa feita para todos e onde todos fazem parte da festa.”

Revelando que o festival ser á “total mente gratuit o ”, devido à comemoração dos 300 anos de elevação a Concelho, a A utarca reforçou ainda o “conceito jovem e popular” das maiores f estividades concelhias, que se destacam este ano pel a forte componente cultural.

Por sua vez, José António Soares, Presidente da Câmara Municipal, agradeceu o empenho e o contributo de todos n a realização das F estas da Madalena , enaltece ndo a sua importância na dinamização do Concelho e da Ilha.

“ Somos Música, Somos Tradição” – Madalena, 300 Anos de Elevação a Concelho

Com um programa diversificado e dedicado a toda a família, em 2023, ano em que se celebram os 300 anos de elevação da Madalena a Concelho, a Câmara aposta fortemente na valorização das nossas tradições.

O Município quer voltar a fazer História e reconquistar o recorde do Guinness com a maior roda de chamarritas do mundo, celebrando a alma picarota, ao enaltecer este verdadeiro tesouro do património cultural açoriano.

A par desta iniciativa, a Feira do Vinho da Ilha do Pico, uma das mais importantes da Região, o Festival de Folclore e o grande desfile de marchas, que será abrilhantado pela Marcha Oficial dos 300 Anos, voltam a marcar presença nas Festas da Madalena, proporcionando uma montanha de experiências a todos os visitantes.

Celebrando a Fé

A celebração da Fé vive o seu momento mais alto a 22 de julho, dia de Santa Maria Madalena, Padroeira do Concelho, assinalado com a habitual Eucaristia Solene, pelas 17h00, seguida da Procissão, às 19h00.