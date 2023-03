Catarina Costa, 11.ª do rankin’ de -48 kg e que partia como primeira favorita na categoria mais leve feminina, nunca tinha perdido, em três combates disputados, com esta adversária sérvia, 28.ª do mundo.

Na final no Grand Slam de Tashkent, a judoca de Coimbra esteve quase sempre por cima do combate, mas uma distração no último segundo dos quatro minutos de combate permitiu a Stojadinov empatar e forçar o ‘golden score’, período em que viria a vencer.