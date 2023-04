Alertados pelos funcionários diplomáticos norte-americanos, os serviços de socorro conseguiram extinguir as chamas e o jovem manteve-se consciente.

Foi hospitalizado para tratar as queimaduras sofridas, mas “a sua vida não está em perigo”, indicou a polícia de Copenhaga na rede social Twitter.

As autoridades escusaram-se a falar sobre as motivações do jovem suicida.