Jorge Simão deixa o cargo de treinador do Santa Clara

Em comunicado, a SAD encarnada adianta que acertou "a rescisão contratual com Jorge Simão, que tinha vínculo até final desta época".

A mesma nota dá ainda conta que Danildo Accioly "assume o comando da equipa de forma interina".



Para além de Jorge Simão, deixam a equipa técnica encarnada os adjuntos Gil Andrade, Daniel Guerreiro e Fábio Nuno.

O técnico esteve sete jogos à frente do clube e apenas alcançou dois pontos.



Jorge Simão, recorde-se, substituiu Mário Silva após a 15.ª jornada, pegando na equipa no 15.º posto, com 13 pontos. Um mês após ter chegado a Ponta Delgada, Simão deixa o Santa Clara no 17.º e penúltimo lugar com 15 pontos, em zona de despromoção.

Recorde-se que no sábado os encarnados de Ponta Delgada perderam por 3-1 com o Marítimo, no Funchal, a partida da 22.ª jornada da I Liga.



No próximo domingo, o Santa Clara recebe o Vitória de Guimarães, pelas 17h00, no Estádio de São Miguel, partida referente á 23.ª ronda do campeonato.