Islândia, Letónia, Noruega, Dinamarca e Áustria são as novas rotas a partir do Porto

O aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, vai receber voos de e para a Islândia, Letónia, Noruega, Dinamarca e Áustria, revelou à Lusa o presidente do Turismo do Porto e Norte de Portugal.