Iniciativa junta embarcações de pesca para recolha de lixo marinho

De acordo com o Governo Regional, o concurso “Lixo Zero no Mar dos Açores”, resulta da proposta vencedora do Orçamento Participativo da região, na temática “Mar e Pescas”, em 2021, e é tutelada pela Secretaria Regional do Mar e das Pescas, através da Direção Regional de Políticas Marítimas e da Direção Regional das Pescas.

A ação pretende mobilizar e sensibilizar os pescadores açorianos para a recolha de lixo marinho durante os períodos em que trabalham, com particular ênfase em artes de pesca perdidas ou abandonadas, explica uma nota de imprensa, acrescentando que a iniciativa conta com a colaboração de associações de pesca das diversas ilhas, Federação das Pescas dos Açores, Lotaçor e Observatório do Mar dos Açores.

O concurso, que arranca na quinta-feira (Dia Mundial dos Oceanos) em parceria com as associações de pesca regionais, decorre até 31 de setembro de 2023, sendo os resultados apresentados no dia 16 de novembro (Dia Nacional do Mar).