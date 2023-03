Ilhas dos grupos Central e Oriental dos Açores sob aviso amarelo devido à chuva

De acordo com a informação disponível na página do IPMA, nas ilhas do grupo Central (Faial, Pico, Terceira, São Jorge e Graciosa) é esperada “precipitação por vezes forte”, até às 21:00 de hoje.

Já no grupo Oriental (Santa Maria e São Miguel), o risco é de “precipitação por vezes forte, podendo ser acompanhada de trovoada” e o aviso amarelo estende-se até às 06:00 de domingo.

O aviso amarelo é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

O resto do país não tem qualquer aviso meteorológico, sendo esperada chuva fraca e céu nublado, embora diminuindo de nebulosidade a partir do meio da manhã, no sul.

As temperaturas máximas vão oscilar entre os 14º na Guarda e os 23º em Faro, ao passo que as mínimas andarão entre os 10º na Guarda e os 15º em Setúbal e Aveiro.