Ilha Terceira no roteiro da Ginástica Rítmica

A cidade de Angra do Heroísmo vai acolher, no próximo fim de semana, a edição inaugural do Azores RG Cup, torneio de Ginástica Rítmica (GR) e Ginástica para Todos (GpT), envolvendo mais de centena e meia de ginastas, revelou o Clube Desportivo da Associação Cristã da Mocidade (CDACM), da ilha Terceira.

O Azores RG Cup, uma organização do CDACM, em parceria com a Associação Gímnica dos Açores, vai trazer pela primeira vez aos Açores uma série de ginastas do primeiro plano nacional, “abrindo portas à entrada de Angra de Heroísmo para o roteiro português da disciplina”, revela a organização em comunicado.

A prova vai disputar-se sábado e domingo (dias 15 e 16) no pavilhão do Complexo Desportivo Tomás de Borba, em Angra do Heroísmo, juntando cerca de 80 ginastas locais a 75 representantes de oito clubes das regiões de Lisboa, Porto, Almada, Palmela, Algarve e Madeira.

A manhã de sábado começa com a competição de seniores de 2.ª divisão, a que segue a entrada em cena das iniciadas e juvenis de 1.ª e 2.ª divisões. Durante a tarde vão estar em prova as ginastas do escalão júnior (1.ª e 2.ª divisões), bem como as seniores de 1.ª divisão, entre as quais se encontra Joana Fortes, do Clube Desportivo e Recreativo Os Vinhais, detentora do estatuto de ginasta de elite.



Para domingo fica guardada a competição de infantis e a gala de GpT que vai dar a oportunidade às atletas da formação e representação locais de, pela primeira vez, interagirem com ginastas nacionais.