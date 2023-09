Ilha das Flores marca o fim simbólico da JMJ com o arrear da bandeira da jornada de Lisboa

O recém nomeado cardeal D. Américo Aguiar e o bispo de Angra vão arrear a bandeira da Jornada Mundial da Juventude na Fajã Grande, na ilhas das Flores, este domingo, às 17h00.

A celebração que contará especialmente com a presença dos 35 jovens florentinos que estiveram em Lisboa é “simbólica”.

“Há um ano, em outubro, o bispo D. Américo Aguiar esteve nas Flores e hasteou a bandeira. Na altura foi desafiado a vir cá arreá-la no final da Jornada e isso tem um simbolismo: a jornada terminará fisicamente neste lugar que é o ponto mais ocidental da Europa” referiu ao Igreja Açores o padre Jorge Sousa, responsável pela pastoral juvenil na ilha.

“Será mais um momento histórico na vivência da jornada e protagonizado nos Açores” enfatiza, ainda, lembrando que embora a jornada continue “há este marco que é sempre importante”.

“Aqui começa a Europa ocidental e não deixa de ser significativo este momento”.

A acompanhar o nomeado bispo de Setúbal estará o bispo de Angra, D. Armando Esteves Domingues, que também com os jovens açorianos, protagonizou um dos grandes momentos da pré-jornada com a subida à Montanha do Pico e a celebração de uma missa de envio dos jovens açorianos, que foi amplamente celebrada também em todas as ilhas.

Este domingo, o arrear da bandeira da JMJ será às 17h00 na zona de lazer da Fajã Grande de onde partirão os jovens para a Igreja de Nossa Senhora do Carmo, na Ponta da Fajã Grande, onde será celebrada uma eucaristia.

“Será um momento igualmente significativo de festa e de partilha de mais esta experiência de muitas que estes jovens viveram na Jornada em Lisboa”, refere o padre Jorge Sousa.

Além dos jovens que estiveram em Lisboa foram convidadas as famílias, os escuteiros e os jovens da catequese.