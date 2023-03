Homem de 95 anos que tentou matar mulher e atear fogo à casa fica em prisão preventiva

Segunda a PGDL, o homem de 95 anos é suspeito dos crimes de homicídio qualificado, na forma tentada, e de incêndio, tendo sido ficado em prisão preventiva após ser apresentado, na passada segunda-feira, pelo Ministério Público, a primeiro interrogatório judicial.

A PGDL refere que o homem está “fortemente indiciado” de ter, na madrugada do dia 12 de março, agredido a mulher, de 84 anos, com várias pancadas na zona da cabeça, deixando-a prostrada e inconsciente no chão e, de seguida, com o auxílio de álcool, papel e materiais inflamáveis, ter ateado fogo à habitação, abandonando a vítima no seu interior.

“Só graças à rápida intervenção das autoridades policiais e dos serviços de emergência é que foi possível retirar a vítima do local, ainda com vida”, indica ainda uma nota da PGDL.

De acordo com a Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa, o inquérito corre termos no Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) do núcleo de Cascais.