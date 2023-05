Guitta bem tentou, mas o troféu da Liga dos Campeões fica em Palma

Os dois guarda-redes foram os principais responsáveis por, em 50 minutos, o resultado ter ficado somente 1-1, com muitas e enormes defesas para cada lado, em que apenas Rivillos, aos 14, para o Palma, e Zicky, aos 33, no Sporting, conseguiram levar a melhor.

Sem mais golos após prolongamento, Pany Varela foi o único a não concretizar a grande penalidade e o Palma Futsal, que nunca venceu um troféu, nem sequer internamente, abre o palmarés logo com o título mais importante de clubes, enquanto o Sporting, na sua sétima final – sexta nos últimos sete anos -, mantém dois troféus no seu currículo.

Alex Merlim e Neves dispuseram de boas ocasiões para inaugurar o marcador, mas sem sucesso, num duelo pautado por bastante equilíbrio, mas com ascendente da turma da casa nas oportunidades de golo, com Guitta a ser decisivo a manter o ‘nulo’ na partida.

O guarda-redes brasileiro foi fulcral a suster as investidas de Cainan (02), Mancuso (08), Cléber (08), Tayebi (09) e Chaguinha (10), entre outras, perante um Palma Futsal muito motivado e com forte apoio do público, que surpreendeu, de certa forma, os lisboetas.

Tantas vezes ‘foi o cântaro à fonte’ que, aos 14 minutos, o Palma Futsal abriu mesmo o marcador, graças a uma fantástica jogada do guarda-redes Luan Muller, a avançar para a baliza, a driblar entre três atletas ‘leoninos’ e, já em queda, a conseguir assistir Rivillos.

O golo dos anfitriões, que muito o procuraram, fez acalmar a insistência atacante dos espanhóis, com o Sporting, por fim, a ter mais bola, mas sem encontrar os caminhos da baliza, muito devido a Luan Muller, enorme a negar os esforços de João Matos e Zicky.

Em desvantagem, o Sporting entrou determinado a ir em busca da reviravolta e esteve muito perto logo a abrir, com duas bolas a embater nos ferros, a remates de Cavinato e Pauleta, para além de enormes defesas de Luan Muller, a manter-se o nível nas balizas.

Os dois guarda-redes não facilitaram absolutamente nada e discutiam, só entre eles, o galardão de melhor jogador da final, tendo Guitta também aparecido com qualidade no segundo período, a anteceder a igualdade do Sporting, aos 33, por intermédio de Zicky.

O jovem pivot português aproveitou um ressalto num remate de primeira de Cavinato para empatar a partida, numa fase em que o Sporting tinha completo domínio e só não operou a reviravolta porque o Palma Futsal utilizou de forma inteligente um ‘challenge’.

Sokolov marcou, mas, no movimento de rotação para a baliza, um agarrão de camisola a Marlon foi reclamado pela equipa técnica anfitriã, com os árbitros a decidirem anular o tento, e Chaguinha ficou perto do 2-1 ao acertar no poste num remate baliza a baliza.

As emoções estavam ‘à flor da pele’, o ambiente estava ‘quente’ e o prolongamento foi realidade, com Erick a ficar muito perto do golo a abrir, mas o Palma Futsal apostou no guarda-redes avançado para monopolizar a posse de bola e as ocasiões foram escassas.

A decisão seguiu para grandes penalidades: Bernardo Paçó assumiu a baliza dos ‘leões’, Carlos Barrón e Neves foram expulsos numa enorme confusão, Pany Varela atirou para defesa de Luan Muller e o Palma Futsal, com executantes exímios, conquistou o troféu.

Jogo realizado no Velòdrom Illes Balears, em Palma de Maiorca.