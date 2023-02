Guerra desencadeou pior violação de direitos humanos atual

"A invasão russa da Ucrânia desencadeou a mais massiva violação dos direitos humanos que conhecemos atualmente", disse António Guterres na intervenção inaugural da 52ª sessão do Conselho dos Direitos Humanos das Nações Unidas em Genebra que coincide com o 75.º aniversário da Declaração Universal dos Direitos Humanos.

Ao lado de Guterres, na sessão de abertura do Conselho dos Direitos Humanos da ONU, estava o Alto Comissário da ONU para os Direitos Humanos Volker Turk, que apontou igualmente o "regresso do velho autoritarismo" das "guerras de agressão".

"[São] guerras destrutivas de agressão de uma era já passada com consequências mundiais, como vemos novamente na Europa com a invasão insensata da Ucrânia pela Rússia", declarou Volker Turk.

Na mesma sessão de abertura foi cumprido um minuto de silêncio em memória dos mais de 40 mil mortos dos sismo que atingiram a Turquia e a Síria.

O secretário-geral da ONU pediu ainda aos países respeito pelo texto da Declaração Universal dos Direitos Humanos para que se possam enfrentar os novos desafios, a nível global.

"O desrespeito pelos direitos humanos deve ser uma chamada de atenção para todos nós", disse Guterres.

"Os direitos humanos não são um luxo que possamos deixar de lado até que encontremos soluções para o resto dos problemas mundiais: são a solução", afirmou.

No mesmo discurso, António Guterres, referiu-se a milhões de pessoas em todo o mundo que foram obrigadas a fugir dos locais onde residiam por causa da guerra, da violência e "das violações dos direitos humanos".

Para o secretário-geral da ONU é motivo de preocupação "a perseguição" de pessoas por motivos religiosos, "cor da pele, ideologia, minoria linguísticas, étnica ou cultural, além da orientação sexual e género".

As alterações climáticas e desigualdades sociais também foram citadas, assim como a "má utilização" das novas tecnologias que, segundo Guterres, podem deixar "uma herança de desinformação e mentira para as gerações futuras".

Por outro lado, congratulou-se pelos avanços alcançados ao longo do século XX e nas primeiras décadas do século XXI, especialmente em matérias relacionadas com a erradicação da pobreza, aumento da esperança de vida e alfabetização.

Cerca de 150 políticos e diplomatas, incluindo os ministros dos Negócios Estrangeiros da França, Irão e da República Popular da China, participam em encontros de alto nível do Conselho de Direitos Humanos, até à próxima quinta-feira.

O secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, deve participar hoje numa reunião através de vídeo conferência.

O vice-ministro dos Negócios Estrangeiros russo Sergei Riabkov é esperado em Genebra na quinta-feira.

Segundo a Agência France Presse (AFP), apesar dos apelos das organizações não-governamentais, não é certo que os diplomatas abandonem a sala no momento em que Riabkov falar, tal como aconteceu no ano passado com Sergei Lavrov, chefe da diplomacia russa, que participou por meios remotos.

A invasão russa da Ucrânia, iniciada no ano passado, está, de acordo com a AFP, no centro das discussões em Genebra, prevendo-se uma votação no final na quinta-feira sobre a continuação do trabalho dos investigadores da ONU no país.

O relatório sobre a Ucrânia deve ser que apresentado no próximo dia 20 de março, depois de já terem sido relatados crimes de guerra no passado mês de setembro.

A embaixadora ucraniana Yevheniia Filipenko já apelou no sentido de um "reforço" da resolução que define o mandato dos investigadores da ONU na Ucrânia.

Mesmo assim, não é certo que o texto final seja "reforçado", uma vez que Kiev e os países aliados da Ucrânia vão ter ainda de convencer alguns Estados que se têm mostrado relutantes na crítica a Moscovo.

Paralelamente, a renovação do mandato do relator da ONU sobre a situação dos direitos humanos na Rússia também vai ser debatida.

O mandato do relator sobre o Irão também está em debate, na sequência da repressão dos protestos que eclodiram na República Islâmica no ano passado após a morte da jovem de origem curda Masha Amin​​​​​​.

A situação na Etiópia faz também parte dos trabalhos.

O governo etíope, embora rejeitando o relatório dos investigadores da ONU que acusa Adis Abeba de "possíveis crimes contra a humanidade" no Tigray, lançou uma ofensiva diplomática para bloquear a renovação do mandato.