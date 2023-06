O aviso amarelo para o grupo Ocidental (Flores e Corvo) vai estar ativo até às 12h00 desta sexta-feira.

O grupo Central (Terceira, Pico, São Jorge, Graciosa e Faial) também está sob aviso amarelo, que é valido entre as 09h00 de sexta-feira e as 00h00 de sábado.

Já no grupo Oriental (Santa Maria e São Miguel), o aviso amarelo é valido entre as 00h00 e as 12h00 de sábado.

O IPMA refere que a precipitação pode ser “por vezes forte, podendo ser acompanhada de trovoada”