Governo reconhece "urgência dos problemas" em carta aos estudantes universitários

A carta, assinada pela ministra do Ensino Superior, Elvira Fortunato, e pelo secretário de Estado do Ensino Superior, Pedro Nuno Teixeira, é divulgada pela tutela um dia depois de centenas de estudantes universitários terem saído à rua, em Lisboa, para reclamar mais ação social, o fim das propinas, soluções de alojamento e a revisão do regime jurídico das instituições de ensino superior.

Apesar de reconhecerem "a urgência dos problemas sentidos pelos estudantes", ministra e secretário de Estado assinalam que "os passos" dados "têm sido baseados na prossecução de um ensino superior de qualidade para todos" e "em diálogo com todos, nomeadamente com os representantes dos estudantes".

A carta, de felicitações pelo Dia Nacional do Estudante, realça, entre outros itens, o aumento do montante das bolsas de estudo e do número de beneficiários e o alargamento do financiamento para construção e reabilitação de residências para estudantes.

Hoje, a entrada para o Instituto Superior Técnico, em Lisboa, foi ocupada por dezenas de tendas vazias que simbolizavam as condições precárias de habitação a que milhares de estudantes estão sujeitos.